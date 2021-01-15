Xiaomi попала в чёрный список Пентагона

О новом витке противостояния двух правительств стало известно благодаря обновлённому перечню властей США, пишет Reuters. При этом помимо Xiaomi, в него также вошли ещё восемь китайских юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, также связаны с военной отраслью страны.

Судя по имеющимся данным, теперь Xiaomi будет лишена американских инвестиций. В связи с этим инвесторов из США обязали избавиться от активов китайского ИТ-гиганта уже к 11 ноября 2021 года. Планируется ли наложить на Xiaomi такие же санкции, как и на Huawei (запрет сотрудничать с Google и прочими американскими компаниями) — пока что неизвестно.