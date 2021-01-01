Xiaomi попросила не обновлять один из своих смартфонов до новейшего Android 11

Началось всё с того, что ИТ-гигант внезапно выпустил свежую версию мобильной ОС для смартфона, передаёт Gizmochina. Пользователи на радостях побежали обновляться, после чего многие из них столкнулись с различного рода проблемами, в том числе и полным окирпичиванием. В итоге компания признала проблему и призвала владельцев Mi A3 временно отказаться от апдейта смартфона, чтобы не попасть в число тех, кто «убил» свои устройства.

Отметим, что выход новых обновлений с самого начала было серьёзной проблемой для Xiaomi Mi A3. Так, компания по несколько раз перевыпускала те или иные апдейты для устройства, так как пользователи сталкивались с проблемами при установке свежей версии Android. Вот и на этот раз печальная участь не обошла аппарат стороной.