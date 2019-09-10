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Xiaomi позволит пользователям отключать рекламу в новой версии фирменной прошивки

В ближайшее время новая функция должна появиться во всех смартфонах компании
MIUI достаточно обласканная прошивка, основанная на Android: у нее огромное количество фанатов, да и популярность смартфонов компании Xiaomi играет не последнюю роль в положительном имидже MIUI. Но несмотря на это, у пользователей есть одна большая претензия к фирменной прошивке китайской компании — наличие встроенной рекламы в некоторых системных приложениях вызывает просто шквал критики. И компания, по всей видимости, наконец-то осознала масштаб трагедии.

По данным портала XDA Developers, уже в следующей версии прошивки, MIUI 11, компания добавит новую системную функцию, которая будет отвечать за отключение рекламы внутри системы. На данный момент ее уже можно протестировать в бета-версии MIUI 9.8.29, которая доступна для жителей Китая. По всей видимости, в самое ближайшее время появление новой функции стоит ожидать и на глобальном рынке, вероятнее всего вместе с выходом MIUI 11.

Напомним, что судя по последним данным, анонс новой версии MIUI должен состояться уже в конце сентября. Возможно это произойдет вместе с анонсом нового флагмана Xiaomi 24 сентября этого года.

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