Xiaomi позволит пользователям отключать рекламу в новой версии фирменной прошивки

По данным портала XDA Developers, уже в следующей версии прошивки, MIUI 11, компания добавит новую системную функцию, которая будет отвечать за отключение рекламы внутри системы. На данный момент ее уже можно протестировать в бета-версии MIUI 9.8.29, которая доступна для жителей Китая. По всей видимости, в самое ближайшее время появление новой функции стоит ожидать и на глобальном рынке, вероятнее всего вместе с выходом MIUI 11.

Напомним, что судя по последним данным, анонс новой версии MIUI должен состояться уже в конце сентября. Возможно это произойдет вместе с анонсом нового флагмана Xiaomi 24 сентября этого года.