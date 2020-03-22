Издание Gizmochina опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с помощью Mi Pay. Известно, что новая функция уже стала доступна на некоторых смартфонах компании, в числе которых Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6. Для того, чтобы оценить нововведение пользователям совместимых устройств необходимо лишь загрузить бета-версию Mi Pay.