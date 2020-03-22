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Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с помощью Mi Pay
Нововведение уже доступно на некотрых смарфонах компании
Издание Gizmochina опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с помощью Mi Pay. Известно, что новая функция уже стала доступна на некоторых смартфонах компании, в числе которых Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6. Для того, чтобы оценить нововведение пользователям совместимых устройств необходимо лишь загрузить бета-версию Mi Pay.
Китайский гигант Xiaomi выпустил даже инфографику, которая наглядно демонстрирует, что именно нужно сделать владельцам Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6 для настройки нового способа трансакции. А после настройки, в свою очередь, для оплаты пользователям необходим лишь запуск Mi Pay и отпечаток пальца. Далее программа сама сгенерирует уникальный QR- код для завершения оплаты.
Сообщается, что больше поддерживаемых устройств появится после того, как этап предварительного тестирования будет завершен.