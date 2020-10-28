Xiaomi предложила пользователям выбрать две новые функции для смартфонов компании

Запись с опросом появилась в официальном сообществе Mi Community. В нем предлагается выбрать различные функции, которые разработчики могут добачить в будущих обновлениях MIUI. В их числе оказалась “фишка” под названием Finger Sensor Sleep — ее суть заключается в том, что смартфон можно не только разблокировать при помощи пальца, но еще и наоборот, заблокировать. Также в числе нововведений, добавленных в опрос, оказалась возможность снимать видео с большей частотой кадров для Redmi Note 8 и Redmi Note 9. Но даже это еще не все — полный список функций-участников опроса можно найти на сайте компании.

Стоит отметить, что все эти функции были добавлены в опрос только потому, что о них попросили сами пользователи Xiaomi. При этом каждый авторизованный посетитель сайта может проголосовать “за” или “против” двух функций.