Xiaomi предложила пользователям выбрать новый цвет для Redmi Note 8 Pro

На выбор предлагает множество различных вариантов, в число которых вошли такие цвета как красный, оранжевый, фиолетовый, серый и многие другие. Учитывая, как фанаты компании любят различные цветовые варианты при выпуске смартфонов из серии Redmi (чего только стоят красный Redmi K20 и изумрудный Redmi Note 8 Pro), неудивительно, что компания решила порадовать их возможностью выбрать новый вариант для столь популярного устройства.