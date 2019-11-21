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Сегодня 13:37
Xiaomi предложила пользователям выбрать новый цвет для Redmi Note 8 Pro
Таким образом компания продолжать зарабатывать лояльность аудитории
Шум вокруг недавнего бюджетного смартфона Xiaomi не перестает утихать. На этот раз компания решила подогреть интерес к популярной новинке особенно интересным способом — пользователи получили возможность выбрать цвет новой версии Redmi Note 8 Pro, которую компания представит в ближайшее время.
На выбор предлагает множество различных вариантов, в число которых вошли такие цвета как красный, оранжевый, фиолетовый, серый и многие другие. Учитывая, как фанаты компании любят различные цветовые варианты при выпуске смартфонов из серии Redmi (чего только стоят красный Redmi K20 и изумрудный Redmi Note 8 Pro), неудивительно, что компания решила порадовать их возможностью выбрать новый вариант для столь популярного устройства.
Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащен процессором Helio G90T, 6 либо 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной. Основной особенностью смартфона является камера на 64 Мп, а также наличие NFC-модуля для бесконтактной оплаты.