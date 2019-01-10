Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac) Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 159,21 x 75,21 x 8,1 мм, а вес — 186 граммов.

Xiaomi Redmi Note 7 предлагается в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по цене 147 долларов за версию 3+32 ГБ, 176 долларов за 4+64 ГБ и 205 долларов за 6+64 ГБ. Продажи стартуют 15 января 2019 года.