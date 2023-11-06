Xiaomi представила бюджетный смартфон с 8/256 ГБ памяти Poco C65

Наследник Poco C55, новинка предлагает улучшенный экран с более высокой частотой обновления, качественные камеры и быструю зарядку.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также пиковой яркостью в 600 нит. Экран сертифицирован TUV для низкого уровня синего света и поддерживает DC диммирование.

Спереди расположена 8-мегапиксельная камера, улучшенная по сравнению с 5-мегапиксельной камерой C55, с кольцевой подсветкой для создания естественных световых эффектов даже при слабом освещении.

Сзади находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и макрокамера на 2 Мп с диафрагмой f/2.4, что является шагов вперед по сравнению с предыдущей моделью.

Для биометрической разблокировки можно использовать сканер отпечатков пальцев на боковой панели или камеру для распознавания лица.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, хотя в комплекте идет только зарядное устройство на 10 Вт. Одно из ключевых улучшений по сравнению с Poco C55 — переход на порт USB-C. Также в новинке присутствует 3,5-мм аудиоразъем.

Poco C65 работает на 12-нм процессоре MediaTek Helio G85. Пользователи смогут выбрать конфигурацию 6/128 ГБ или 8/256 ГБ в черном, синем или фиолетовом цветах. Информация о ценах и доступности будет опубликована позже.