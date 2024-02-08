Xiaomi представила долгожданный бюджетный смартфон Redmi A3 с 90 Гц экраном и 6 ГБ оперативки

Компания подтвердила некоторые детали о предстоящем устройстве, включая 6.71-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, что обещает «беспрецедентно плавное» взаимодействие с пользовательским интерфейсом.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями линейки Redmi A, которые ориентированы на предоставление доступных, но качественных технологий.

Кроме того, новинка получит увеличенный объем оперативной памяти до 6 ГБ плюс 6 ГБ виртуальной оперативной памяти, что является значительным шагом вперед по сравнению с предшественниками.

Емкость аккумулятора останется на уровне 5000 мАч, но теперь зарядка будет осуществляться через USB-C, что является более современным и удобным решением.

Xiaomi также представила новый дизайн с большим круглым блоком камеры, названный «All-New Premium Halo Design», подчеркивающий стремление компании к инновациям даже в бюджетном сегменте.

Цена на Redmi A3 пока держится в секрете, но ожидается, что она будет объявлена на мероприятии запуска.