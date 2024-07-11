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Опубликовано 11 июля 2024, 09:33
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Xiaomi представила долгожданный Redmi K70 Extreme Edition, который установил рекорд в AnTuTu

Теперь ждем полноценный анонс
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition, который также известен как Redmi K70 Ultra.
Xiaomi представила долгожданный Redmi K70 Extreme Edition, который установил рекорд в AnTuTu
© Weibo

Компания раскрыла дизайн устройства, некоторые характеристики и отметила его выдающуюся производительность.

Согласно данным Xiaomi, новый флагман набрал рекордные 2 382 780 очков в бенчмарке AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю теста. Предыдущий рекорд принадлежал Red Magic 9S Pro с результатом 2 369 542 балла.

В тестах Geekbench 6 новинка набрала 2302 балла в одноядерном режиме и 7558 баллов в многоядерном.

Xiaomi представила долгожданный Redmi K70 Extreme Edition, который установил рекорд в AnTuTu
© Weibo

Redmi K70 Ultra оснащен прямоугольным блоком с четырьмя вырезами для камер и вспышки, плоскими боковыми гранями и тонкими рамками вокруг экрана.

Устройство получило панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9300+ с эффективной системой охлаждения.

Официальная презентация флагмана состоится в июле.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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