Xiaomi представила долгожданный Redmi K70 Extreme Edition, который установил рекорд в AnTuTu

Компания раскрыла дизайн устройства, некоторые характеристики и отметила его выдающуюся производительность.

Согласно данным Xiaomi, новый флагман набрал рекордные 2 382 780 очков в бенчмарке AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю теста. Предыдущий рекорд принадлежал Red Magic 9S Pro с результатом 2 369 542 балла.

В тестах Geekbench 6 новинка набрала 2302 балла в одноядерном режиме и 7558 баллов в многоядерном.