Xiaomi представила два десятка новинок

Сегодня компания Xiaomi отмечает свой девятый день рождения и проводить в Китае фестиваль для своих поклонников — Mi Fan Festival. В его рамках представлены сразу два десятка «новинок».
Какие-то из «новинок» действительно впервые представлены в Китае, на какие-то представлена приличная скидка, а другие — просто розыгрыш Xiaomi к 1 апреля.
Среди настоящих новинок — многофункциональная смарт-рисоварка, электронные часы с контролем температуры и влажности, беспроводные пылесосы, очки, чемоданы, самозашнуровывающиеся кроссовки и так далее. Скидки сделаны, например, на ноутбуки Mi Notebook и Mi Notebook Air. А к розыгрышам можно смело отнести ракету Xiaomi 1, гигантскую гелевую ручку.