Xiaomi представила два десятка новинок

Сегодня компания Xiaomi отмечает свой девятый день рождения и проводить в Китае фестиваль для своих поклонников — Mi Fan Festival. В его рамках представлены сразу два десятка «новинок».

Какие-то из «новинок» действительно впервые представлены в Китае, на какие-то представлена приличная скидка, а другие — просто розыгрыш Xiaomi к 1 апреля.