Xiaomi представила флагманские Mi 10 и Mi 10 Pro с прорывной стабилизацией при съемке видео

К слову, возможность избавляться от тряски во время видеосъемки получилась настолько прорывной, что компания во время презентации уделила немало времени данной функции. Помимо этого устройства получили AMOLED-дисплеи диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Частота обновления экрана новинок составляет 90 Гц, а частота обновления сенсорного слоя вообще находится на уровне 180 Гц! Помимо всего прочего, дисплеи устройств могут похвастаться отличной контрастностью 5000000: 1 и поддержкой HDR10+. Фронтальная камера обоих смартфонов спряталась в аккуратном вырезе в дисплее, при этом размер отверстия чуть ли не рекордно малое — всего лишь 4,08 мм в диаметре.