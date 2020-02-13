Xiaomi представила флагманские Mi 10 и Mi 10 Pro с прорывной стабилизацией при съемке видео
К слову, возможность избавляться от тряски во время видеосъемки получилась настолько прорывной, что компания во время презентации уделила немало времени данной функции. Помимо этого устройства получили AMOLED-дисплеи диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Частота обновления экрана новинок составляет 90 Гц, а частота обновления сенсорного слоя вообще находится на уровне 180 Гц! Помимо всего прочего, дисплеи устройств могут похвастаться отличной контрастностью 5000000: 1 и поддержкой HDR10+. Фронтальная камера обоих смартфонов спряталась в аккуратном вырезе в дисплее, при этом размер отверстия чуть ли не рекордно малое — всего лишь 4,08 мм в диаметре.
И Mi 10, и Mi 10 Pro работают на базе самого нового процессора от Qualcomm — Snapdragon 865. У “младшей” версии смартфона имеются следующие комплектации: 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128 ГБ постоянной памяти стандарта UFS 3.0 — за нее просят 573 доллара, также есть версия 8/256 ГБ за 615 долларов и 12/256 ГБ за 673 доллара. Mi 10 Pro также представлен в нескольких вариантах, с точно такими же стандартами оперативной и постоянной памяти: 8/256 ГБ за 716 долларов, 12/256 ГБ за 787 долларов и 12/512 ГБ за 859 долларов.
Основная камера Xiaomi Mi 10 сочетает сразу четыре модуля: на 2 Мп, на 108 Мп с оптической стабилизацией, на 2 Мп с возможностью работать в макрорежиме и на 13 Мп с углом обзора 123 градуса. Что интересно, фронтальная камера устройства способна снимать замедленное видео на скорости 120 к/с. Основная же камера умеет снимать 8К-видео. В Pro-версии устройства увеличилось разрешение съемки широкоугольного модуля с 13 до 20 Мп, появился телефото объектив на 8 Мп с возможностью делать снимки с 5-кратным оптическим зумом, а также 50-кратный цифровой зум.
Отличаются и емкости аккумуляторов в обычной и Pro-версиях: если обыкновенный Xiaomi Mi 10 оснащен аккумулятором на 4 780 мАч и имеет поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, то “старшая” версия имеет меньшую емкость — 4 500 мАч — но при этом имеет поддержку более быстрой зарядки на 50 Вт, которая заряжает устройство от 0 до 100 процентов за 50 минут.