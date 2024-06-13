Xiaomi представила глобальную версию дизайнерского смартфона Civi 14

Этот аппарат отличается четырёхсторонним изогнутым дисплеем с разрешением 5K и прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Смартфон поступит в продажу с мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3.

Особенностью Civi 14 является двойная фронтальная камера, состоящая из двух сенсоров по 32 Мп, один с широкоугольным объективом, другой – с ультрашироким.