Xiaomi представила глобальную версию недорогого камерофона Redmi Note 9 Pro
Так как смартфон является полной копией Note 9 Pro, он также работает на базе процессора Snapdragon 720G, имеет от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, а фронтальная 16 Мп. Также смартфон оснащен крайне емким аккумулятором на 5 020 мАч и имеет проводную зарядку на 18 Вт. Что интересно, глобальная версия смартфона, как и версия для индийского рынка, по всей видимости, не получит NFC-модуля, что может оказаться решающим фактором при выборе данного смартфона для некоторых пользователей.
Помимо стандартного Redmi Note 9S, компания также представила и версию смартфона под названием “MFF 2020 Limited Edition”. Данный вариант выйдет ограниченным тиражом в 2020 штук. Планируется, что продаваться лимитированная версия будет лишь в рамках фестиваля Mi Fan Festival — таким образом производитель решил отметить свое 10-летие.
На разных рынках за смартфон будут просить разную сумму. Например, в Малайзии Redmi Note 9S оценен в 165 евро или 14 тыс рублей за версию на 4/64 ГБ и в 190 евро или 16,5 тыс рублей за версию на 6/128 ГБ.