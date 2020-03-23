Xiaomi представила глобальную версию недорогого камерофона Redmi Note 9 Pro

Так как смартфон является полной копией Note 9 Pro, он также работает на базе процессора Snapdragon 720G, имеет от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, а фронтальная 16 Мп. Также смартфон оснащен крайне емким аккумулятором на 5 020 мАч и имеет проводную зарядку на 18 Вт. Что интересно, глобальная версия смартфона, как и версия для индийского рынка, по всей видимости, не получит NFC-модуля, что может оказаться решающим фактором при выборе данного смартфона для некоторых пользователей.