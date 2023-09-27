Xiaomi представила глобальные версии Redmi K60 Ultra, назвав их Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi 13T Pro, в свою очередь, обладает более мощным процессором Dimensity 9200+ и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это позволяет зарядить устройство от 0 до 100% всего за 19 минут. Начальная цена этой модели составляет €800 за версию 12/256 ГБ.