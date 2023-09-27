Xiaomi представила глобальные версии Redmi K60 Ultra, назвав их Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi представила глобальные версии Redmi K60 Ultra, назвав их Xiaomi 13T и 13T ProКто-то вообще удивлён?
Накануне, на мероприятии в Берлине, Xiaomi анонсировала свои новые смартфоны — Xiaomi 13T и 13T Pro.
Оба устройства являются глобальными версиями китайского Redmi K60 Ultra, но с улучшенной камерой и сертификацией IP68 для защиты от воды и пыли.
Xiaomi 13T оснащён чипсетом Dimensity 8200 Ultra, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и главной камерой на 50 Мп. Смартфон предлагается в трёх цветах: Meadow Green, Black и Alpine Blue с веганской кожей. Цена начинается от €650 за версию 8/256 ГБ.
Xiaomi 13T Pro, в свою очередь, обладает более мощным процессором Dimensity 9200+ и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это позволяет зарядить устройство от 0 до 100% всего за 19 минут. Начальная цена этой модели составляет €800 за версию 12/256 ГБ.