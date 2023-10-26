Xiaomi представила Hyper OS — собственную замену MIUI и Android

Xiaomi представила Hyper OS — собственную замену MIUI и AndroidВозможно, крупнейший апдейт со времён первой MIUI
Сегодня компания Xiaomi официально представила HyperOS — свой новый пользовательский интерфейс с обновлёнными системными приложениями и анимациями.
Изначально планировалось представить MIUI 15, но позже было принято решение о смене названия на HyperOS. Так что же предлагает новый HyperOS?
Новый дизайн HyperOS
Оболочка порадовала пользователей новыми системными анимациями и переработанным дизайном приложений. В интерфейсе системы произошли значительные изменения.
Первые из них заметны в центре управления и панели уведомлений. Кроме того, многие приложения были переработаны так, чтобы напоминать iOS, что в целом способствует улучшению пользовательского опыта.
Сообщается, что HyperOS была разработана для того, чтобы люди могли быстро выполнять свою работу с помощью технологий. Теперь представленный HyperOS включает в себя некоторые дополнения собственной операционной системы Vela.
HyperOS улучшает связь между устройствами. Автомобили, умные часы, бытовая техника и многие другие продукты теперь можно легко подключать друг к другу.
Новая функция Hypermind
Xiaomi анонсировала новую функцию под названием Hypermind, которая позволяет удалённо управлять продуктами Xiaomi Mijia. Обычно продукты Mijia продаются только в Китае, поэтому не стоит ожидать, что новая функция появится во всем мире.
Улучшенная безопасность и стабильность
Xiaomi заявила, что HyperOS теперь является гораздо более надёжным интерфейсом против уязвимостей безопасности. Улучшения интерфейса способствовали более стабильной и плавной работе системы. Были заключены партнерства с многими разработчиками приложений.
Первые устройства с HyperOS
Наконец, Xiaomi объявила о первых телефонах, которые получат HyperOS. Система впервые будет доступна на устройствах линейки Xiaomi 14. Ожидается, что позже на прилавках появится и K60 Ultra, который станет второй моделью на HyperOS.