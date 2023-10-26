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22:33, 26 октября 2023
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Xiaomi представила Hyper OS — собственную замену MIUI и Android

Возможно, крупнейший апдейт со времён первой MIUI

Сегодня компания Xiaomi официально представила HyperOS — свой новый пользовательский интерфейс с обновлёнными системными приложениями и анимациями.

Изначально планировалось представить MIUI 15, но позже было принято решение о смене названия на HyperOS. Так что же предлагает новый HyperOS?

Новый дизайн HyperOS

Оболочка порадовала пользователей новыми системными анимациями и переработанным дизайном приложений. В интерфейсе системы произошли значительные изменения.

Первые из них заметны в центре управления и панели уведомлений. Кроме того, многие приложения были переработаны так, чтобы напоминать iOS, что в целом способствует улучшению пользовательского опыта.

Сообщается, что HyperOS была разработана для того, чтобы люди могли быстро выполнять свою работу с помощью технологий. Теперь представленный HyperOS включает в себя некоторые дополнения собственной операционной системы Vela.

HyperOS улучшает связь между устройствами. Автомобили, умные часы, бытовая техника и многие другие продукты теперь можно легко подключать друг к другу.

Xiaomi представила Hyper OS — собственную замену MIUI и Android
© Xiaomiui.net

Новая функция Hypermind

Xiaomi анонсировала новую функцию под названием Hypermind, которая позволяет удалённо управлять продуктами Xiaomi Mijia. Обычно продукты Mijia продаются только в Китае, поэтому не стоит ожидать, что новая функция появится во всем мире.

Улучшенная безопасность и стабильность

Xiaomi заявила, что HyperOS теперь является гораздо более надёжным интерфейсом против уязвимостей безопасности. Улучшения интерфейса способствовали более стабильной и плавной работе системы. Были заключены партнерства с многими разработчиками приложений.

Первые устройства с HyperOS

Наконец, Xiaomi объявила о первых телефонах, которые получат HyperOS. Система впервые будет доступна на устройствах линейки Xiaomi 14. Ожидается, что позже на прилавках появится и K60 Ultra, который станет второй моделью на HyperOS.

Источник:Xiaomiui.net
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