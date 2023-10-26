Xiaomi представила Hyper OS — собственную замену MIUI и Android

Изначально планировалось представить MIUI 15, но позже было принято решение о смене названия на HyperOS. Так что же предлагает новый HyperOS?

Новый дизайн HyperOS

Оболочка порадовала пользователей новыми системными анимациями и переработанным дизайном приложений. В интерфейсе системы произошли значительные изменения.

Первые из них заметны в центре управления и панели уведомлений. Кроме того, многие приложения были переработаны так, чтобы напоминать iOS, что в целом способствует улучшению пользовательского опыта.

Сообщается, что HyperOS была разработана для того, чтобы люди могли быстро выполнять свою работу с помощью технологий. Теперь представленный HyperOS включает в себя некоторые дополнения собственной операционной системы Vela.

HyperOS улучшает связь между устройствами. Автомобили, умные часы, бытовая техника и многие другие продукты теперь можно легко подключать друг к другу.