Xiaomi представила HyperOS 3.0 на базе Android 16 — бета стартует уже 29 августа

Опубликовано 29 августа 2025, 08:181 мин.
Xiaomi представила HyperOS 3.0 на базе Android 16 — бета стартует уже 29 августаПолноценный релиз в конце года
Xiaomi представила HyperOS 3.0 на базе Android 16 и объявила о запуске бета-тестирования. Апдейт принесет обновленный интерфейс со свежими иконками, переработанной строкой состояния и функцией Super Island, которая работает по аналогии с Dynamic Island в iOS.
Новая функция отображает уведомления, управляет воспроизведением и прочими активными процессами прямо в панели уведомлений. Компания также показала новую звонилку для китайской версии прошивки, а глобальная, как ожидается, сохранит приложение Google Phone.
Среди других новшеств — возможность обмена данными с устройствами Apple, включая iPhone, iPad и Mac.
Первыми доступ к тестированию 29 августа получат владельцы серии Xiaomi 15, Redmi K80 Pro и планшетов Pad 7S Pro.
17 сентября к программе присоединятся устройства MIX Flip 2 и Redmi K80, а с 30 сентября — складные смартфоны MIX Fold 4 и MIX Flip, линейка Xiaomi 14 и Redmi K70. Стабильная версия HyperOS 3.0 выйдет в IV квартале 2025 года.