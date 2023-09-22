Xiaomi представила камуфляжную версию Redmi Note 13 Pro+ с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища

Xiaomi представила камуфляжную версию Redmi Note 13 Pro+ с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилищаОсобенно радует цена
Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, анонсировала специальное издание своего смартфона — Redmi Note 13 Pro+ AAPE.
Эта версия выделяется своим камуфляжным дизайном и улучшенными характеристиками памяти.
Redmi Note 13 Pro+ AAPE представлен в эксклюзивном дизайне с зелёным камуфляжем и 3D-логотипом на задней панели. Новинка не только выглядит стильно, но и обладает впечатляющими характеристиками: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища.
Внешний вид устройства дополняется металлическими элементами в зелёном цвете, а также глубокой кастомизацией интерфейса, включая специальные темы и иконки.
В комплекте с телефоном идут аксессуары в камуфляжном стиле, включая зарядное устройство и чехол.
Стоимость новинки составляет $300. Продажи стартуют 26 сентября.