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14:05, 22 сентября 2023
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Xiaomi представила камуфляжную версию Redmi Note 13 Pro+ с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища

Особенно радует цена

Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, анонсировала специальное издание своего смартфона — Redmi Note 13 Pro+ AAPE.

Эта версия выделяется своим камуфляжным дизайном и улучшенными характеристиками памяти.

Redmi Note 13 Pro+ AAPE представлен в эксклюзивном дизайне с зелёным камуфляжем и 3D-логотипом на задней панели. Новинка не только выглядит стильно, но и обладает впечатляющими характеристиками: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища.

Внешний вид устройства дополняется металлическими элементами в зелёном цвете, а также глубокой кастомизацией интерфейса, включая специальные темы и иконки.

Xiaomi представила камуфляжную версию Redmi Note 13 Pro+ с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища
© ITHome

В комплекте с телефоном идут аксессуары в камуфляжном стиле, включая зарядное устройство и чехол.

Стоимость новинки составляет $300. Продажи стартуют 26 сентября.

Источник:ITHome
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