Xiaomi представила камуфляжную версию Redmi Note 13 Pro+ с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища

Эта версия выделяется своим камуфляжным дизайном и улучшенными характеристиками памяти.

Redmi Note 13 Pro+ AAPE представлен в эксклюзивном дизайне с зелёным камуфляжем и 3D-логотипом на задней панели. Новинка не только выглядит стильно, но и обладает впечатляющими характеристиками: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища.

Внешний вид устройства дополняется металлическими элементами в зелёном цвете, а также глубокой кастомизацией интерфейса, включая специальные темы и иконки.