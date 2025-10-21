Xiaomi представила кнопочный телефон на Android и с ИИ DeepSeek за $120

Толщина корпуса составляет 10,2 мм, вес — 133 г. Внутри — аккумулятор на 2700 мАч, порт USB-C, поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth и инфракрасный порт.

Главная особенность модели — ИИ-помощник Qin AI, активируемый отдельной клавишей. Он позволяет открывать приложения, делать заметки, управлять Bluetooth и выполнять команды через DeepSeek — например, переводить тексты, искать информацию и давать советы.