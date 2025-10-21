Xiaomi представила кнопочный телефон на Android и с ИИ DeepSeek за $120

Опубликовано 21 октября 2025, 07:361 мин.
Xiaomi представила кнопочный телефон на Android и с ИИ DeepSeek за $120Самый навороченный бабушкофон
Бренд Duoqin, входящий в экосистему Xiaomi, представил необычную новинку — кнопочный смартфон Duoqin F25, работающий на Android 14 и оснащённый встроенным ИИ-ассистентом DeepSeek.
Устройство поступило в продажу в Китае по цене 899 юаней (около $120). Телефон сочетает сенсорное управление и физические кнопки, предлагая пользователю оба способа взаимодействия.
Аппарат получил 3,54-дюймовый экран с разрешением 640 × 960, восьмиядерный процессор MediaTek MTK8786, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Толщина корпуса составляет 10,2 мм, вес — 133 г. Внутри — аккумулятор на 2700 мАч, порт USB-C, поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth и инфракрасный порт.
Главная особенность модели — ИИ-помощник Qin AI, активируемый отдельной клавишей. Он позволяет открывать приложения, делать заметки, управлять Bluetooth и выполнять команды через DeepSeek — например, переводить тексты, искать информацию и давать советы.