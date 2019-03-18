Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 2

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Сканер отпечатков пальцев перенесён под дисплей смартфона. Система охлаждения с сочетает телоотводную трубку и пластину с жидкостном охлаждением. По словам производителя, они снижают температуру процессора до 14 градусов, тогда как у предшественника было до 12 градусов. На задней панели размещён логотип с цветной подсветкой.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Размеры составляют 163,61 х 75,01 x 8,77 мм, а вес — 205 граммов.

Black Shark 2 предлагается в чёрном, серебристом и синем по следующим ценам: 476 долларов за 6+128 ГБ, 521 доллар за 68+128 ГБ, 565 долларов за 8+256 ГБ и 625 долларов за 12+256 ГБ.