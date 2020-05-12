Xiaomi представила "настоящего убийцу флагманов" Poco F2 Pro

Смартфон получит емкий аккумулятор на 4 700 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, способную зарядить девайс от 0 до 100% всего лишь 64 минуты. Что же модификаций Poco F2 Pro и цены на него, то устройство представлено в двух вариантах: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, за который попросят 499 евро или 39,5 тыс рублей и 599 евро или 47,5 тыс рублей.