Xiaomi представила "настоящего убийцу флагманов" Poco F2 Pro
Наверное, основным поводом для гордости компании является продвинутая система охлаждения, призванная уменьшить троттлинг, несмотря на использование топовых комплектующих. А они, к слову, по-настоящему флагманские — так, Poco F2 Pro работает на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865, имеет от 6 до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 3.1. При этом важно понимать, что версия с 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ постоянной памяти оснащается более “медленными” комплектующими (LPDDR4 и UFS 3.0 соответственно).
Смартфон имеет поддержку Wi-Fi 6 и 5G, что позволяет ему показывать крайне удивительные результаты по части скорости интернета — это те самые показатели, которые также отличают флагман от среднебюджетника. Также на презентации было сказано, что Poco F2 Pro получил продвинутую систему регулировки автояркости, которая, судя по словам компании, превосходит таковую в Galaxy S20+ и OnePlus 8 Pro.
Также гордостью Poco в их новом флагмане является квадрокамера на 64, 13, 5 и 2 Мп. Она способна снимать не только крайне качественные фотографии, особенно в макрорежиме, но и записывать видео с разрешением 8K при 24 кадрах в секунду и в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 20 Мп.
Смартфон получит емкий аккумулятор на 4 700 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, способную зарядить девайс от 0 до 100% всего лишь 64 минуты. Что же модификаций Poco F2 Pro и цены на него, то устройство представлено в двух вариантах: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, за который попросят 499 евро или 39,5 тыс рублей и 599 евро или 47,5 тыс рублей.