Xiaomi представила недорогой игровой смартфон за 23 тысячи рублей с полноценным SSD

Называется обновлённая версия Black Shark 5 High Energy Version и у неё так много отличий от представленной в марте. Здесь также используется процессор Snapdragon 870 в качестве основы. Экран смартфона 6,67-дюймовый, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

То, ради чего Xiaomi перевыпустила аппарат — внутренняя память. Здесь используется не просто флеш-память стандарта UFS 3,1. Она дополняется полноценным SSD-накопителем. По итогу смартфон имеет 256 ГБ гибридной памяти и от 8 до 12 ГБ памяти оперативной.

При всём при этом, новинка приятно удивляет ценой. За версию 8/256 компания просит всего 2599 юаней (22 600 рублей), а за вариант 12/256 ГБ — 2799 юаней (24 400 рублей).