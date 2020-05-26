Xiaomi представила недорогой Redmi 10X с рекордно ярким экраном

Оба смартфона получили AMOLED экран в 6,57 дюймов с разрешением Full HD+. Устройства оснащены яркостью 800 нит, что является самым высоким значением на рынке для смартфонов, стоимостью менее 20 тыс рублей. Redmi 10X и Redmi 10X Pro оснащены энергоемким аккумулятором на 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки, однако в случае с Redmi 10X она рассчитана на 22,5 Вт, тогда как Pro версия получила 33 Вт. Что касается фотовозможностей, Redmi 10X оборудован четырехмодульной камерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Redmi 10X Pro, в свою очередь, имеет 20 Мп фронтальную камеру, а также четырухмодульную основную на 48, 8, 5 и 2 Мп.

Стоимость модификации Redmi 10X на 6/64 ГБ на китайском рынке составляет 1599 юаней, или около 16 тыс рублей, тогда как Redmi 10X Pro 8/128 ГБ можно приобрести за 2399 юаней, или примерно 24 тыс.