Xiaomi представила необычную функцию в камере флагманского Mi 10

Благодаря новому режиму у владельцев флагмана появилась возможность делать акценты на фотографиях и видео. Так, камера в режиме реального времени определяет человека, делая фон вокруг него черно белым. Однако сам человек в кадре, при этом, остается в естественных цветах. Таким образом можно получить массу интересных и необычных кадров, акцентируя внимание на человеке.