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Xiaomi представила необычную функцию в камере флагманского Mi 10
С ее помощью можно расставлять на фото и видео акценты
Напомним, что буквально несколько дней назад китайский гигант Xiaomi официально показал свой новый смартфон Xiaomi Mi 10. Сейчас же, неожиданно для всех, Xiaomi представила необычную функцию в камере флагманского смартфона, наличие которой, к слову, ранее не упоминала.
Благодаря новому режиму у владельцев флагмана появилась возможность делать акценты на фотографиях и видео. Так, камера в режиме реального времени определяет человека, делая фон вокруг него черно белым. Однако сам человек в кадре, при этом, остается в естественных цветах. Таким образом можно получить массу интересных и необычных кадров, акцентируя внимание на человеке.
Также стали известны результаты смартфона в тесте DxOMark. Так, за качество изображений флагману удалось набрать 134 балла, тогда как за видео он получил 104 балла.