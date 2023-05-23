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15:41, 23 мая 2023
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Xiaomi представила новое поколение повербанков ёмкостью 10000mAh

Можно быстро зарядить смартфон

Компания Xiaomi представила павербанк нового поколения Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank для зарядки сразу трёх гаджетов. Ёмкость внешнего аккумулятора — 10000mAh.

Павербанк от Xiaomi поддерживает одновременную зарядку сразу трёх устройств: девайс оснащён интерфейсом и кабелем Type-C, а также портом USB-A, выходная мощность составляет 22,5 Вт. Мощность зарядки iPhone составляет не более 20 Вт, к тому же понадобится либо соответствующий переходник, либо кабель с передачей данных USB-C — Lightning.

Ёмкости павербанка хватит для зарядки мобильных устройств на весь день. Отмечается, что Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank поддерживает функцию слаботочной разрядки. Это поможет быстро запустить небольшой гаджет с низким уровнем заряда аккумулятора.

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