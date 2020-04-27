Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12

Еще одной функцией, которая уже вызвала немало обсуждений в интернете, стали Super Wallpaper (Супер Обои). По сути, они представляют из себя единые обои, плавно “переходящие” с экрана блокировки на домашний экран при разблокировки устройства. Также в системе появилась “динамическая погода”, которая дополняет ее реалистичной анимацией, основанной на текущих погодных условиях в том регионе, где находится пользователь.

На старте MIUI 12 будет основываться на Android 10, но в дальнейшем она благополучно “переедет” на Android 11. Что же до полной функциональности прошивки, то ей обещают оснастить следующие смартфоны компании: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и 8 Screen Fingerprint, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro.