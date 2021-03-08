Xiaomi представила новый недорогой флагман Mi 10S

Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч, при этом имеется поддержка быстрой зарядки (33 Вт). Как пишет GSMArena, основная камера новинки от Xiaomi имеет разрешение 108 Мп. Информации об остальных модулях пока что нет.

Больше подробностей об устройстве ожидается в ближайшее время. Но что известно уже сейчас, так это то, что старт продаж Xiaomi Mi 10S состоится уже 10 марта 2021 года.