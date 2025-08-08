Xiaomi представила Power Bank на 10 000 мАч с быстрой зарядкой и MagSafe

Аккумулятор оснащён 17 магнитами для зарядки iPhone, поддерживает MagSafe. Power Bank работает с iPhone 12 и новее, кроме iPhone 16e. MagSafe можно использовать и с другими телефонами, если у них есть поддержка стандарта Qi.

В комплекте идёт кабель USB-C с L-образным разъёмом, который уже встроен в сам аккумулятор. Этот кабель поддерживает быструю зарядку до 33 Вт и может заряжать телефон и другие устройства. Беспроводная зарядка работает с мощностью до 15 Вт и подходит для большинства смартфонов с поддержкой Qi.

На передней панели аккумулятора есть цифровой дисплей, показывающий уровень заряда, статус зарядки и возможные ошибки. Внутри Power Bank два аккумулятора по 5000 мАч. По тестам Xiaomi, этот аккумулятор может дважды полностью зарядить iPhone 16 Pro или Xiaomi 15 Pro.

Аккумулятор поддерживает разные виды зарядки, такие как PD3.0, QC3.0, PPS, Apple 2.4A и BC1.2. Он подходит для устройств Xiaomi, Apple, Huawei, OnePlus, Oppo и Vivo. У него есть девять уровней защиты от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и других проблем.

Аккумулятор доступен в четырёх цветах: голубом, фиолетовом, светло-коричневом и тёмно-сером. У него круглая форма, чтобы его было легко держать в руке. Xiaomi подтвердила, что аккумулятор соответствует всем требованиям для авиаперелётов и безопасен в использовании.

Устройство можно купить за 169 юаней (примерно 1879 рублей).