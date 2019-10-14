Xiaomi представила продолжение сверхпопулярного Redmi K20

Стоит отметить, что анонс устройства прошел достаточно странно — его представил глава Redmi Лю Вейбинг, рассказав, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 7 Series 5G, но при этом отметив, что полноценной презентации новинки лишь предстоит случиться. Когда это будет, какова цена на Redmi K30 — на все эти вопросы ответов глава компании не предоставил.