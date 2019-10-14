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Сегодня 19:12
Xiaomi представила продолжение сверхпопулярного Redmi K20
Какой-то странный анонс получился
Как и было обещано чуть ранее, Redmi сегодня представила свой новый смартфон, который является первым для компании устройством, имеющим поддержку 5G-сетей. Речь идет о Redmi K30, продолжении сверхпопулярной линейки Redmi K20 и Redmi K20 Pro, представленной чуть ранее в 2019 году.
Помимо наличия 5G-модема, смартфон может похвастаться и тем, что в отличие от своего предшественника, он имеет в наличии двойную фронтальную камеру, спрятанную в отверстии на передней панели — что-то подобное представила Samsung в своем Galaxy S10+ в начале этого года.
Стоит отметить, что анонс устройства прошел достаточно странно — его представил глава Redmi Лю Вейбинг, рассказав, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 7 Series 5G, но при этом отметив, что полноценной презентации новинки лишь предстоит случиться. Когда это будет, какова цена на Redmi K30 — на все эти вопросы ответов глава компании не предоставил.
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