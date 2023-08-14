Xiaomi представила Redmi K60 Ultra с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти дешевле $500

Xiaomi представила Redmi K60 Ultra с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти дешевле $500Удивительное сочетание цена/характеристики
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон — Redmi K60 Ultra.
Этот субфлагманский девайс приятно удивляет своими характеристиками: в топовой версии устройства установлено 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. При этом стоимость такого смартфона составляет всего $495.
Для тех, кто ищет что-то попроще, есть модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ за $360.
Сердцем Redmi K60 Ultra является флагманский процессор Dimensity 9200 Plus от MediaTek. По производительности она сравнима с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а в некоторых тестах даже превосходит её. Например, в AnTuTu устройство набирает 1,77 млн баллов.
Для стабильной работы такого мощного «железа» требуется эффективная система охлаждения, которую обеспечивает испарительная камера площадью 5000 мм2.
Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный датчик Sony, 12-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Девайс поддерживает съёмку видео в 8K без ограничений по времени. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.