Xiaomi представила Redmi K60 Ultra с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти дешевле $500

Этот субфлагманский девайс приятно удивляет своими характеристиками: в топовой версии устройства установлено 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. При этом стоимость такого смартфона составляет всего $495.

Для тех, кто ищет что-то попроще, есть модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ за $360.

Сердцем Redmi K60 Ultra является флагманский процессор Dimensity 9200 Plus от MediaTek. По производительности она сравнима с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а в некоторых тестах даже превосходит её. Например, в AnTuTu устройство набирает 1,77 млн баллов.