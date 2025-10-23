Xiaomi представила Redmi K90 с аккумулятором из углеродного кремния на 7100 мАч

Модель оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором из углеродного кремния ёмкостью 7100 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 100 Вт. OLED-экран смартфона имеет диагональ 6,59 дюйма, поддерживает частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 3500 нит.

Redmi K90 оснащён основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), телеобъективом на 50 Мп с 2,5-кратным зумом, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и селфи-камерой на 20 Мп.

как сообщает портал Notebookcheck, смартфон стал компактнее и легче предыдущей модели, его габариты составляют 157,49 x 75,25 x 8 мм, а масса — 206 граммов. В устройстве реализована система охлаждения с 3D-камерой для испарения. Информации о выходе Redmi K90 на международные рынки пока нет.