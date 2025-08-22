Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro с Dimensity 7400 Ultra, батареей на 7000 мАч и ценой от $195

Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro с Dimensity 7400 Ultra, батареей на 7000 мАч и ценой от $195Есть даже фишки Note 15 Pro+ версии
Новинка получила чип Dimensity 7400 Ultra, защищенное стекло Dragon Crystal и тонкий корпус толщиной всего 7,78 мм.
Устройство может похвастаться 6,83-дюймовым 1,5K OLED-экраном с разрешением 2772 × 1280 пикселей и минимальными рамками. В продаже доступны четыре расцветки, включая фирменный «облачно-фиолетовый».
Главная особенность новинки — батарея емкостью 7000 мАч, что для данного класса пока что редкость. Xiaomi обещает «бескомпромиссную автономность». Также смартфон получил стереодинамики с усиленной громкостью и влагозащиту уровня старшей версии Pro+.
Цены в Китае начинаются от 1499 юаней ($195), но на старте продаж действует скидка: базовая версия 8/256 ГБ обойдется в 1399 юаней ($182).
За модификации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ попросят 1599 ($208) и 1799 юаней ($234) соответственно.