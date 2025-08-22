Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro с Dimensity 7400 Ultra, батареей на 7000 мАч и ценой от $195

Новинка получила чип Dimensity 7400 Ultra, защищенное стекло Dragon Crystal и тонкий корпус толщиной всего 7,78 мм.

Устройство может похвастаться 6,83-дюймовым 1,5K OLED-экраном с разрешением 2772 × 1280 пикселей и минимальными рамками. В продаже доступны четыре расцветки, включая фирменный «облачно-фиолетовый».

Главная особенность новинки — батарея емкостью 7000 мАч, что для данного класса пока что редкость. Xiaomi обещает «бескомпромиссную автономность». Также смартфон получил стереодинамики с усиленной громкостью и влагозащиту уровня старшей версии Pro+.