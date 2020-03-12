Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8

Емкость аккумулятора новинки также поражает: 5020 мАч, да еще и с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, которая идет в комплекте — это очень приятный бонус со стороны Xiaomi, учитывая цену Redmi Note 9 Pro Max. К слову о цене: версия смартфона на 6/64 ГБ обойдется в 200 долларов, версия на 6/128 ГБ в 228 долларов и версия на 8/128 ГБ будет стоить 255 долларов.