Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8
Устройство получило дизайн, который называется Aura Balance: его суть заключается в том, что фронтальная панель смартфона имеет достаточно узнаваемые силуэты, в то время как область с основной камерой имеет определенного рода оригинальный внешний вид. Фронтальная камера на 32 Мп, в свою очередь, расположилась в аккуратном вырезе в 6,67-дюймовом IPS-дисплее.
Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1. Не забыли в компании и о поддержке MicroSD-карт объемом до 512 ГБ. Основная камера смартфона включает в себя 4 модуля: 64 Мп основной сенсор, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп, макро-сенсор на 5 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп.
Емкость аккумулятора новинки также поражает: 5020 мАч, да еще и с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, которая идет в комплекте — это очень приятный бонус со стороны Xiaomi, учитывая цену Redmi Note 9 Pro Max. К слову о цене: версия смартфона на 6/64 ГБ обойдется в 200 долларов, версия на 6/128 ГБ в 228 долларов и версия на 8/128 ГБ будет стоить 255 долларов.