Телефоны
Сегодня 16:16
Xiaomi представила самый дешевый фирменный смартфон с NFC
По сути, это Redmi Note 8, но с бесконтактной оплатой
Буквально только что Xiaomi анонсировала на территории Европы свой бюджетный хит — глобальную версию Redmi Note 8. Устройство получило приставку Т в названии, а также полноценный NFC-модуль, благодаря чему теперь смартфон будет поддерживать бесконтактную оплату при помощи Google Pay.
Redmi Note 8T как спереди, так и сзади выполнен из стекла, оснащен 6,3-дюймовым FullHD+ IPS-дисплеем с уже привычным в 2019 году каплевидным вырезом. В основу устройства лег процессор Snapdragon 665, а также тут имеется 4 либо 6 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ памяти встроенной. Емкость аккумулятора составила 4 000 мАч, при этом производитель не забыл добавить поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Основная камера устройства представлена четырьмя модулями: на 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная же камера имеет разрешение 13 Мп.
Устройство должно поступить в продажу в Европе уже 8 ноября по цене от 199 евро. Появится ли устройство в России и если да, то по какой цене, пока неизвестно.