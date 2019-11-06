Xiaomi представила самый дешевый фирменный смартфон с NFC

Redmi Note 8T как спереди, так и сзади выполнен из стекла, оснащен 6,3-дюймовым FullHD+ IPS-дисплеем с уже привычным в 2019 году каплевидным вырезом. В основу устройства лег процессор Snapdragon 665, а также тут имеется 4 либо 6 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ памяти встроенной. Емкость аккумулятора составила 4 000 мАч, при этом производитель не забыл добавить поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Основная камера устройства представлена четырьмя модулями: на 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная же камера имеет разрешение 13 Мп.