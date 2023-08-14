Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 с тонким корпусом и гигантским 8-дюймовым дисплеем

Этот аппарат, выполненный в форм-факторе «книжка», впечатляет своим дизайном и компактностью: в сложенном виде его толщина всего 10,96 мм, а в разложенном состоянии — 5,26 мм.

Особое внимание заслуживает улучшенный шарнир, изготовленный из сочетания стали и керамики. Благодаря нему смартфон способен выдерживать до полумиллиона циклов складывания и раскладывания.

Главной «изюминкой» устройства является 8,03-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.