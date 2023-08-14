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20:22, 14 августа 2023
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Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 с тонким корпусом и гигантским 8-дюймовым дисплеем

Достойный ответ новинкам Samsung

Несколько часов назад Xiaomi анонсировала свой новый флагманский смартфон с гибким экраном — Xiaomi Mix Fold 3.

Этот аппарат, выполненный в форм-факторе «книжка», впечатляет своим дизайном и компактностью: в сложенном виде его толщина всего 10,96 мм, а в разложенном состоянии — 5,26 мм.

Особое внимание заслуживает улучшенный шарнир, изготовленный из сочетания стали и керамики. Благодаря нему смартфон способен выдерживать до полумиллиона циклов складывания и раскладывания.

Главной «изюминкой» устройства является 8,03-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 с тонким корпусом и гигантским 8-дюймовым дисплеем
© YouTube

Сердцем Xiaomi Mix Fold 3 стал мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. В зависимости от модификации, объём оперативной памяти может достигать 12 или 16 ГБ, а встроенной памяти — до 1 ТБ.

Цена на новинку начинается от $1240, а стоимость топовой версии составляет около $1500.

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