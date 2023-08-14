Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 с тонким корпусом и гигантским 8-дюймовым дисплеем

20:22, 14 августа 2023
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Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 с тонким корпусом и гигантским 8-дюймовым дисплеемДостойный ответ новинкам Samsung
Несколько часов назад Xiaomi анонсировала свой новый флагманский смартфон с гибким экраном — Xiaomi Mix Fold 3.
Этот аппарат, выполненный в форм-факторе «книжка», впечатляет своим дизайном и компактностью: в сложенном виде его толщина всего 10,96 мм, а в разложенном состоянии — 5,26 мм.
Особое внимание заслуживает улучшенный шарнир, изготовленный из сочетания стали и керамики. Благодаря нему смартфон способен выдерживать до полумиллиона циклов складывания и раскладывания.
Главной «изюминкой» устройства является 8,03-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.
Источник:YouTube
Автор:Булат КармакТеги: