Xiaomi представила смартфон, меняющий прозрачность задней панели

Сообщается, что смартфон получил уникальную заднюю панель с рисунком, который меняет уровень прозрачности в зависимости от освещения. Так, в темноте она кажется почти белой, а при прямом солнечном свете узор становится более заметным.

Отметим, что купить новинку можно по цене в 410 долларов, но пока лишь в Китае. При этом Xiaomi Civi 2 Hello Kitty имеет те же технические характеристики, что и стандартный Civi 2. В том числе 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 7 Gen 1, фронтальную камеру с двумя 32-мегапиксельными датчиками и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки.