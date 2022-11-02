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14:12, 02 ноября 2022
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Xiaomi представила смартфон, на который можно установить объективы от профессиональных камер

Очередной прорыв?

На сегодняшний день главным элементом, который делает флагманский смартфон флагманским, является основная камера.

Xiaomi представила смартфон, на который можно установить объективы от профессиональных камер

К сожалению, из-за компактности мобильных устройств, в последние годы производителям сложно сделать какой-то заметный прорыв. Но Xiaomi, судя по всему, всё же нашла способ.

Китайский бренд представил свой новый концепт-смартфон — Xiaomi 12S Ultra Concept. Отличительной особенностью устройства стала поддержка полноценных объективов Leica серии М, используемых в профессиональных камерах.

Представители Xiaomi уже подтвердили, что в девайсе используется байонет M-mount. Из программных фишек камеры аппарата называются фокуса пикинг, «зебра», гистограмма и 10-битная съемка в формате RAW.

На данный момент у Xiaomi 12S Ultra Concept нет точной даты выхода. Возможно также, что производитель не станет выпускать устройство в массовом порядке и использует технологии, применённые в нём, в своих будущих моделях.

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