Xiaomi представила смартфон, на который можно установить объективы от профессиональных камер

К сожалению, из-за компактности мобильных устройств, в последние годы производителям сложно сделать какой-то заметный прорыв. Но Xiaomi, судя по всему, всё же нашла способ.

Китайский бренд представил свой новый концепт-смартфон — Xiaomi 12S Ultra Concept. Отличительной особенностью устройства стала поддержка полноценных объективов Leica серии М, используемых в профессиональных камерах.

Представители Xiaomi уже подтвердили, что в девайсе используется байонет M-mount. Из программных фишек камеры аппарата называются фокуса пикинг, «зебра», гистограмма и 10-битная съемка в формате RAW.

На данный момент у Xiaomi 12S Ultra Concept нет точной даты выхода. Возможно также, что производитель не станет выпускать устройство в массовом порядке и использует технологии, применённые в нём, в своих будущих моделях.