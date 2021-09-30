Xiaomi представила смартфон со сканером отпечатка пальцев и новейшим Android за 7,5 тысяч рублей

Телефоны
Сегодня в 11:51
1 мин.
Xiaomi представила смартфон со сканером отпечатка пальцев и новейшим Android за 7,5 тысяч рублейХарактеристики за такую по-настоящему удивляют
Пока большинство компаний делают свои новые смартфоны всё дороже, Xiaomi остаётся верной себе. Компания представила новый аппарат под брендом POCO — POCO C31. Устройство получило ряд «взрослых» функций и крайне приятный ценник.
Но для начала стоит отметить, что в основу смартфона лёг чип Helio G35 от MediaTek. Он, вкупе с 3 либо 4 ГБ оперативной памяти делает аппарат достаточно производительным для 2021 года. Особенно в своём ценовом сегменте.
Из прочих «интересностей» POCO C31 можно отметить 6,5-дюймовый IPS-дисплей и сканер отпечатка пальцев. Также устройство получило 5 Мп фронтальную камеру и тройную основную — на 13, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч.
Что же до цены, то за версию 3/32 ГБ Xiaomi просит всего 105 долларов или 7,5 тыс рублей. Версия 4/64 ГБ обойдётся чуть дороже — в 120 долларов (8,7 тыс рублей). Старт продаж девайса намечен на 2 октября.