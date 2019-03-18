Xiaomi представила стодолларовый Redmi 7

Компания Xiaomi представила долгожданный бюджетный смартфон Redmi 7, являющийся младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Модель оправдала ожидания — цена на неё стартует почти от 100 долларов.

Redmi 7 получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 632, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддержиаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, ИК-порт, 3,5-мм разъём для наушников,

Размеры составляют 158,65 х 76,43 х 8,47 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Redmi 7 предлагается в синем, краном и чёрном цветовых вариантах по цене 104 доллара за 2+16 ГБ, 119 доллара за 3+32 ГБ и 148 долларов за 4+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 26 марта 2019 года.