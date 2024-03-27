Xiaomi представила сверхдешевый смартфон Poco C61 за $90

Главными козырями гаджета стали большой 6.71-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, емкий аккумулятор на 5000 мАч и привлекательная цена — всего $90 за базовую версию.

При этом покупатели смогут выбрать между вариантами с 4/64 ГБ или 6/128 ГБ памяти.

Технические характеристики новинки достаточно скромные. Ее «сердцем» выступает энергоэффективный процессор Helio G36, дополненный адаптером Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Основная камера представлена парой датчиков разрешением 8 Мп и 0.8 Мп, фронтальная — 5-мегапиксельным сенсором.

Корпус Poco C61 выполнен из пластика и защищен стеклом Gorilla Glass 3 с повышенной прочностью.

Несмотря на низкий ценник, смартфон может похвастаться сканером отпечатков пальцев, слотом для microSD и старомодным 3.5-мм аудиоразъемом. Правда, заряжать его придется достаточно долго – встроенного блока питания хватает лишь на 10-ваттную зарядку..