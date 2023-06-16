Xiaomi представила сверхдешёвый смартфон Redmi 12

В основу Redmi 12 лёг восьмиядерный процессор Helio G88 от MediaTek, включающий два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2000 МГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1800 МГц. В качестве графического ядра здесь выступает Mali-G52 MC2.

Смартфон будет предлагаться с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя. Из коробки девайс работает под управлением операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Ожидается, что версия с 8/128 ГБ будет стоить около $153.