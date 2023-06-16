Xiaomi представила сверхдешёвый смартфон Redmi 12

Xiaomi представила сверхдешёвый смартфон Redmi 12По цене около $150
Компания Xiaomi порадовала своих поклонников официальным анонсом нового доступного телефона — Redmi 12.
Новинка получила 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2460 × 1080 пикселей, поддерживающий частоту обновления 90 Гц.
Фронтальная камера смартфона может похвастаться 8-мегапиксельным объективом, который расположен на передней панели устройства. Он может снимать видео в формате 1080p@30fps.
Задняя камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора, 8-мегапиксельного объектива для широкоформатной съемки и 2-мегапиксельного объектива для макросъемки.
Основная камера позволяет записывать видео разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду.
В основу Redmi 12 лёг восьмиядерный процессор Helio G88 от MediaTek, включающий два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2000 МГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1800 МГц. В качестве графического ядра здесь выступает Mali-G52 MC2.
Смартфон будет предлагаться с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя. Из коробки девайс работает под управлением операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.
Ожидается, что версия с 8/128 ГБ будет стоить около $153.