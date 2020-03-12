Xiaomi представила свой главный смартфон этой весны Redmi Note 9 Pro

Работает смартфон на том же процессоре, что и Max-версия, а именно Qualcomm Snapdragon 720G. Правда, в отличие от “старшей” модели, Redmi Note 9 Pro получит единственный вариант оперативной памяти — 6 ГБ — и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп, в то время как основная характеризуется 48 Мп. В смартфоне, как и в Redmi Note 9 Pro Max, установлена батарея емкостью 5 020 мАч, но при этом имеется поддержка лишь 18 Вт зарядки — ни о какой технологии быстрой зарядки на 33 Вт речи не идет.