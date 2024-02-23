Xiaomi представила свой главный смартфон начала 2024 года — Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi представила свой главный смартфон начала 2024 года — Xiaomi 14 UltraУльтимативный гаджет
Внешне новинка похожа на предшественника, но дизайн стал более изысканным. Появились три новых цвета: черный и белый с текстурой под кожу (легче на 3 г, чем 13 Ultra) и синий с покрытием Dragon Crystal (тяжелее на 5.5 г).
Но главные изменения спрятаны внутри, особенно в камерах. Xiaomi сохранила формулу с четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами (0.5x + 1x + 3.2x + 5x), но улучшила их.
Основная камера по-прежнему имеет 1-дюймовый сенсор, но теперь это новейшая Sony LYT-900 с лучшей конструкцией и более быстрым считыванием.
Объектив по-прежнему технически является модулем с двойной диафрагмой 23 мм. Xiaomi называет свой механизм «бесступенчатой диафрагмой», намекая на возможность работы в любом диапазоне между f/1.63 и f/4.0.
Еще больше впечатляет минимальное фокусное расстояние обоих телеобъективов: 75 мм может снимать с расстояния 10 см, а 120 мм — с 30 см.
Дисплей остался прежним (как минимум, на бумаге) — 6.73-дюймовая AMOLED-панель LTPO с разрешением 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Панель стала немного ярче — 3000 нит (по сравнению с 2600 нит).
Xiaomi 14 Ultra оснащен новейшим и самым мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ.
Аккумулятор увеличился примерно на 6% до 5300 мАч и заряжается он на мощности до 90 Вт по кабелю или 80 Вт с помощью беспроводного клипа.