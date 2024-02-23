Xiaomi представила свой главный смартфон начала 2024 года — Xiaomi 14 Ultra

Внешне новинка похожа на предшественника, но дизайн стал более изысканным. Появились три новых цвета: черный и белый с текстурой под кожу (легче на 3 г, чем 13 Ultra) и синий с покрытием Dragon Crystal (тяжелее на 5.5 г).

Но главные изменения спрятаны внутри, особенно в камерах. Xiaomi сохранила формулу с четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами (0.5x + 1x + 3.2x + 5x), но улучшила их.

Основная камера по-прежнему имеет 1-дюймовый сенсор, но теперь это новейшая Sony LYT-900 с лучшей конструкцией и более быстрым считыванием.

Объектив по-прежнему технически является модулем с двойной диафрагмой 23 мм. Xiaomi называет свой механизм «бесступенчатой диафрагмой», намекая на возможность работы в любом диапазоне между f/1.63 и f/4.0.