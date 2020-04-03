Xiaomi представила свой новый бюджетный смартфон Redmi 8A Pro

Смартфон работает на базе Snapdragon 439 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Redmi 8A Pro получил 6,22-дюймовый экран с разрешением 1520 х 720 пикселей, который, к тому же, защищен Gorilla Glass 5 стеклом. Что касается фотовозможностей, то смартфон оснащен двухмодульной камерой на 13 и 2 Мп. А селфи-камера, в свою очередь, имеет датчик на 8 Мп.

Стоимость модификации на 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти составляет порядка 93 долларов или 7,2 тыс рублей, тогда как версия на 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти оценена в 99 долларов или 7,6 тыс рублей.