Xiaomi представила свой рекордно дешевый смартфон с камерой как у флагмана Google

Так, стало известно, что аппарат получит камеру в 12 Мп с датчиком Sony IMX363. Примечательно, что такой же датчик камеры используется в устройствах компании Google, таких как Google Pixel 3, Pixel 3 XL, а по слухам и в Pixel 4. Фронтальная камера устройства на 8 Мп. Емкость аккумулятора Redmi 8A составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 439, оперативная память варьируется от 2 до 3 ГБ, внутренняя же составляет 32 ГБ. Аппарат наделен 6,22 дюймовым экраном HD+, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Бюджетник Redmi 8A будет стоить 5865 и 6320 рублей соответственно. Продажа в Индии состоится уже через 4 дня, смартфон доступен в черном, синем и красном дизайне. Информация о продаже устройства вне Индии на данный момент не разглашается.