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Сегодня 15:13

Xiaomi представила свой самый дешёвый смартфон в 2019 году

Redmi Go появится в Европе за 80 евро

Компания Xiaomi представила свой первый смартфон на базе платформы Android Go, оптимизированной для устройств начального уровня. Модель под названием Redmi Go станет доступна в Европе и на Филиппинах в феврале.

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По данным источника, смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карточек формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo Go Edition.

Ориентировочная цена в Европе на него составляет всего 80 евро.

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