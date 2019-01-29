Xiaomi представила свой самый дешёвый смартфон в 2019 году

По данным источника, смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карточек формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo Go Edition.

Ориентировочная цена в Европе на него составляет всего 80 евро.