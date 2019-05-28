Xiaomi представила «убийственный» бюджетный флагман Redmi

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня флагманский смартфон Redmi K20 Pro и его более простую версию Redmi K20.
Название серии взяло своё начало от Killer, то есть компания позиционирует новинку как «убийцу» флагманов конкурентов. Это первый смартфон флагманского уровня в линейке Redmi. По сути, мы имеем дело с наследником прошлогоднего Pocophone F1, который позиционировался как самый дешёвый флагман.
Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, интегрированным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.
Аппаратной платформой стал топовый процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт.
Главным отличием Redmi K20 стал процессор Snapdragon 730 и меньше вариантов памяти.
Redmi K20 Pro предлагается по цене 361 доллар за 6+64 ГБ, 376 долларов за 6+128 ГБ, 405 долларов за 8+128 ГБ и 434 доллара за 8+256 ГБ. Продажи начнутся с 1 июня. Redmi K20 предлагается по цене 289 долларов за 6+64 ГБ и 304 доллара за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 6 июня.