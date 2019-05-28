Xiaomi представила «убийственный» бюджетный флагман Redmi

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня флагманский смартфон Redmi K20 Pro и его более простую версию Redmi K20.

Название серии взяло своё начало от Killer, то есть компания позиционирует новинку как «убийцу» флагманов конкурентов. Это первый смартфон флагманского уровня в линейке Redmi. По сути, мы имеем дело с наследником прошлогоднего Pocophone F1, который позиционировался как самый дешёвый флагман.