ferra.ru
Телефоны
Сегодня в 19:22

Xiaomi представила в России антикризисные смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro

Удивительно, как быстро компания довезла устройства до нашей страны
Спустя меньше месяца после китайского анонса Xiaomi привезла в Россию два потенциальных хита — Redmi Note 10 и Note 10 Pro. Смартфоны, как каждое предыдущее поколение линейки, отличаются запоминающимися характеристиками за свои деньги.

Так, в основу базового Redmi Note 10 лёг чип Snapdragon 678 от Qualcomm. При этом 6,43-дюймовый дисплей смартфона выполнен по технологии AMOLED. Главная камера девайса на 48 Мп, а фронтальная — на 13 Мп. Ёмкость аккумулятора Redmi Note 10 — 5000 мАч (имеет быстрая зарядка на 33 Вт).

В основе более продвинутой версии — Redmi Note 10 Pro — лежит уже Snapdragon 732G. Также смартфон получил увеличенный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей и частоту обновления 120 Гц. Главный модуль основной камеры на 108 Мп, а селфи-камера разрешением 16 Мп. Ёмкость аккумулятора девайса составляет 5020 мАч, при этом также имеется поддержка быстрой проводной зарядки (33 Вт).

Redmi Note 10 появится в продаже с 8 апреля в комплектации 4/64 ГБ по цене 17990 рублей. Продажи Redmi Note 10 Pro стартуют 30 марта в комплектации 8/128 ГБ по цене 28990 рублей.