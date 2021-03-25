Xiaomi представила в России антикризисные смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro

В основе более продвинутой версии — Redmi Note 10 Pro — лежит уже Snapdragon 732G. Также смартфон получил увеличенный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей и частоту обновления 120 Гц. Главный модуль основной камеры на 108 Мп, а селфи-камера разрешением 16 Мп. Ёмкость аккумулятора девайса составляет 5020 мАч, при этом также имеется поддержка быстрой проводной зарядки (33 Вт).

Redmi Note 10 появится в продаже с 8 апреля в комплектации 4/64 ГБ по цене 17990 рублей. Продажи Redmi Note 10 Pro стартуют 30 марта в комплектации 8/128 ГБ по цене 28990 рублей.