Xiaomi представила XRING O1 — первый флагманский SoC компании, созданный по техпроцессу TSMC N3E

Чип создан по передовому 3-нм техпроцессу TSMC (N3E) и по своим характеристикам готов конкурировать с лучшими решениями на рынке — Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 и Apple A19.

Особенность XRING O1 — необычная 10-ядерная архитектура: два мощных Cortex-X925 на 3,9 ГГц, шесть сбалансированных Cortex-A725 и два энергоэффективных Cortex-A520. Такая конфигурация позволяет достигать выдающейся производительности как в одноядерных, так и в многопоточных задачах.

Всего в кристалле 19 миллиардов транзисторов при площади 109 мм² — это меньше, чем у большинства конкурентов. Графику в чипе обеспечивает 16-ядерный ускоритель ARM Immortalis-G925 с поддержкой передовых API и аппаратной трассировки лучей.

Также в XRING O1 реализована поддержка LPDDR5T, UFS 4.1, Wi-Fi 7 и USB 3.2 Gen2.