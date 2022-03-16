Xiaomi представит очередной смартфон линейки Redmi K40 вместе с новеньким Redmi K50

Им, судя по данным инсайдеров, окажется свежий смартфон в прошлогодней линейке — Redmi K40S. Аппарат будет основан на чипе Snapdragon 870 от Qualcomm, иметь 6,67-дюймовый AMOLED E4 дисплей и аккумулятор на 4500 мАч. Также устройству приписывают поддержку быстрой зарядки на 67 Вт.

Что интересно, ранее именно эти характеристики приписывались Redmi K50. А это значит, что новенький Redmi K40S также должен получить варианты 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Напомним, что помимо этого устройства, на презентации нас ждут Redmi K50 на базе Dimensity 8100 и с 6,67-дюймовым AMOLED E4 дисплеем, а также Redmi K50 Pro с Dimensity 9000 в качестве основы и 6,67-дюймовым экраном.